Робсон: «Забитый гол придаст уверенности Виллиану Жозе»

Бывший нападающий «Спартака» Робсон прокомментировал первый гол форварда Виллиана Жозе за красно-белых.

Бразилец забил ударом со штрафного на 90-й минуте матча 5-го тура групповой стадии FONBET Кубка России против «Динамо» (3:2).

«Адаптация в другой стране — это всегда сложный процесс, пусть и для такого мастера, как Виллиан. Уверен, он еще наберет свои кондиции и принесет много пользу команде. Хорошо, что он начал играть, это поможет набрать форму, а забитый гол придаст уверенности», — приводит Евро-Футбол.Ру слова Робсона.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» на правах свободного агента в июле 2024 года. 32-летний бразилец принял участие в 9 матчах команды и забил 1 гол.