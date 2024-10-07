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Робсон: «Забитый гол придаст уверенности Виллиану Жозе»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий «Спартака» Робсон прокомментировал первый гол форварда Виллиана Жозе за красно-белых.

Бразилец забил ударом со штрафного на 90-й минуте матча 5-го тура групповой стадии FONBET Кубка России против «Динамо» (3:2).

«Адаптация в другой стране — это всегда сложный процесс, пусть и для такого мастера, как Виллиан. Уверен, он еще наберет свои кондиции и принесет много пользу команде. Хорошо, что он начал играть, это поможет набрать форму, а забитый гол придаст уверенности», — приводит Евро-Футбол.Ру слова Робсона.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» на правах свободного агента в июле 2024 года. 32-летний бразилец принял участие в 9 матчах команды и забил 1 гол.

Источник: Евро-Футбол.Ру

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