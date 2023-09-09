Робсон: «Я люблю Россию и задумался бы о российском паспорте, если бы мне поступило предложение»

Бывший игрок «Спартака» Луис Робсон поделился мнением о возможном получении российского паспорта.

«Хорошо помню, как Тчуйсе собирался получать российское гражданство. Была поддержка со стороны Олега Романцева и других, но все закончилось тем, что он играл за сборную Камеруна. Я люблю Россию и задумался бы об этом, если бы мне поступило предложение. Но такого не было», — приводит слова Робсона РИА «Новости».

Робсон выступал за «Спартак» с 1997 по 2001 год. Он стал первым в истории футболистом не из стран бывшего СССР, забившим три мяча в одном матче чемпионата России.