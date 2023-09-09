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Сегодня, 10:15

Робсон: «Я люблю Россию и задумался бы о российском паспорте, если бы мне поступило предложение»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Луис Робсон поделился мнением о возможном получении российского паспорта.

«Хорошо помню, как Тчуйсе собирался получать российское гражданство. Была поддержка со стороны Олега Романцева и других, но все закончилось тем, что он играл за сборную Камеруна. Я люблю Россию и задумался бы об этом, если бы мне поступило предложение. Но такого не было», — приводит слова Робсона РИА «Новости».

Робсон выступал за «Спартак» с 1997 по 2001 год. Он стал первым в истории футболистом не из стран бывшего СССР, забившим три мяча в одном матче чемпионата России.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230909/robson-1895140998.html
Луис Робсон Перейра да Силва (Робсон)
ФК Спартак (Москва)
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 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
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 - : -
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Ахмат – Краснодар
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