Робсон: «В мое время уйти в «Зенит» или ЦСКА было практически невозможно. Все равно что подписать себе смертный приговор»

Робсон заявил, что в его время невозможно было представить трансфер из Спартака в Зенит или ЦСКА

Экс-нападающий «Спартака» Луис Робсон в интервью «СЭ» рассказал о принципах при трансферах внутри РПЛ.

— В ваше время для вас было невозможно уйти в «Зенит» или ЦСКА?

— Нет. Это было практически невозможно. Все равно что подписать себе смертный приговор.

— То есть из-за фанатов, их осуждения или каких-то принципов?

— Да, надо иметь принципы. Я думаю, что у Марио тоже какие-то принципы все-таки есть, если он десять лет здесь играл. Наверное, что-то есть у него за душой.

Робсон выступал за «Спартак» с 1997 по 2001 год. Он стал первым в истории футболистом не из стран бывшего СССР, забившим три мяча в одном матче чемпионата России.