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Сегодня, 10:00

Робсон: «В мое время уйти в «Зенит» или ЦСКА было практически невозможно. Все равно что подписать себе смертный приговор»

Робсон заявил, что в его время невозможно было представить трансфер из Спартака в Зенит или ЦСКА
Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Луис Робсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-нападающий «Спартака» Луис Робсон в интервью «СЭ» рассказал о принципах при трансферах внутри РПЛ.

— В ваше время для вас было невозможно уйти в «Зенит» или ЦСКА?

— Нет. Это было практически невозможно. Все равно что подписать себе смертный приговор.

— То есть из-за фанатов, их осуждения или каких-то принципов?

— Да, надо иметь принципы. Я думаю, что у Марио тоже какие-то принципы все-таки есть, если он десять лет здесь играл. Наверное, что-то есть у него за душой.

Робсон выступал за «Спартак» с 1997 по 2001 год. Он стал первым в истории футболистом не из стран бывшего СССР, забившим три мяча в одном матче чемпионата России.

Робсон на&nbsp;матче памяти Ильи Цымбаларя. «В мое время переход из «Спартака» или ЦСКА в «Зенит» означал смертный приговор». Интервью Робсона

Луис Робсон Перейра да Силва (Робсон)
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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