Робсон заявил, что вместе с Самарони и Алберто открыл бразильцам дорогу в РПЛ

Экс-нападающий «Спартака» Луис Робсон в интервью «СЭ» поделился мнением о том, почему бразильцы в большом количестве едут в Россию.

«Раньше приехать сюда, в Россию, было вызовом для первых бразильцев: меня, Леандро Самарони, Карлоса Алберто. Нелегко было решиться. Но мы всем бразильцам проложили дорогу! Ехать в Россию стало для них привычным делом. Плюс бразильцы поняли, что в России их хорошо принимают. И последний фактор — здесь стали хорошо платить, это, безусловно, мотив. Поэтому люди остаются здесь на долгие годы и продолжают играть», — сказал Робсон «СЭ».

Робсон выступал за «Спартак» с 1997 по 2001 год. Он стал первым в истории футболистом не из стран бывшего СССР, забившим три мяча в одном матче чемпионата России.