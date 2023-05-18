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18 мая, 16:32

Роденков назвал Дзюбу душой компании и позитивным человеком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Юрий Роденков, который сейчас служит диаконом, рассказал об опыте игры за молодежную сборную России и знакомстве с Артемом Дзюбой.

«Пересеклись мы с Артемом в моем первом матче за молодежку — с Голландией. Дзюба, Мамаев — состав тоже что надо. Правда, уступили 0:3. Артема с Пашей тогда помню спокойными. Помню, как пришли в столовую там в Гронингене, сидели тихонько. Впредь, правда, в автобусах Дзюба много шутил. Игроком тогда в молодежке Артем был не основным — в отличие от того же Прудникова. Но душа компании, позитивный. Он приходил ко мне в храм, крестил ребенка. Вспомнил меня, я его тоже, конечно. Добродушно пообщались», — приводит слова Роденкова Sport24.

В феврале этого года Дзюба перешел в «Локомотив». Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. 34-летний нападающий провел за железнодорожников 9 матчей в РПЛ, отметился 8 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-18-eks-igrok-zenita-v-chyem-khrame-dzyuba-krestil-rebenka-artem-dusha-kompanii-v-molodezhnoy-sbornoy-sidel-tikho
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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