Роденков назвал Дзюбу душой компании и позитивным человеком

Бывший нападающий «Зенита» Юрий Роденков, который сейчас служит диаконом, рассказал об опыте игры за молодежную сборную России и знакомстве с Артемом Дзюбой.

«Пересеклись мы с Артемом в моем первом матче за молодежку — с Голландией. Дзюба, Мамаев — состав тоже что надо. Правда, уступили 0:3. Артема с Пашей тогда помню спокойными. Помню, как пришли в столовую там в Гронингене, сидели тихонько. Впредь, правда, в автобусах Дзюба много шутил. Игроком тогда в молодежке Артем был не основным — в отличие от того же Прудникова. Но душа компании, позитивный. Он приходил ко мне в храм, крестил ребенка. Вспомнил меня, я его тоже, конечно. Добродушно пообщались», — приводит слова Роденкова Sport24.

В феврале этого года Дзюба перешел в «Локомотив». Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. 34-летний нападающий провел за железнодорожников 9 матчей в РПЛ, отметился 8 голами и 4 результативными передачами.