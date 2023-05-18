Роденков рассказал, почему не сумел проявить себя при Адвокате

Бывший футболист «Зенита» Юрий Роденков рассказал, почему не сумел проявить себя в петербургском клубе в 2005-2008 годах при главном тренере Дике Адвокате.

«Я провел несколько сборов с главной командой «Зенита» — и не проявил себя. У меня был шанс, я его не использовал. Во всех играх выходил на позиции центрфорварда. Наверное, Дик меня видел только там. Осталась ли обида на Адвоката? Никакой обиды нет, как и вообще ни на кого в карьере. Стараюсь искать ошибки только в себе. Всегда тогда оценивал свои шансы в «Зените». И тогда в 2007-м понимал: буду сидеть на скамейке. Сам в аренду все-таки не уехал — но раз опытный тренер на этом настоял, я спокойно отправился в Нальчик», — приводит слова Роденкова Sport24.

Роденков выступал за «Зенит», «Аланию», «Луч-Энергию», «Балтику», «Енисей» и другие команды. Всего за карьеру он провел 259 матчей, в которых забил 20 голов. После завершения карьеры игрока Роденков стал диаконом храма в Красногвардейском районе Петербурга.