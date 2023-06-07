«Родина» — «Пари НН»: прямая трансляция стыкового матча

В среду, 7 июня, «Родина» примет «Пари НН» на своем поле в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.

Игра пройдет в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени. «СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на федеральном спортивном канале и сайте matchtv.ru.

«Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2022/23, «Родина» стала пятой в первой лиге и получила право сыграть в стыковых матчах благодаря тому, что «Алания», занявшая третью строчку, не получила лицензию для выступления в премьер-лиге.

Ответный матч между «Пари НН» и «Родиной» пройдет в Нижнем Новгороде 10 июня. Победитель по сумме двух встреч будет выступать в российской премьер-лиге в сезоне-2023/24.