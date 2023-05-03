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Сегодня, 09:45

Родионов ответил на вопрос о будущем «Спартака-2»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Сергей Родионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Академии «Спартак» Сергей Родионов в интервью «СЭ» рассказал о перспективах воссоздания второй команды красно-белых.

— Вопрос необходимости «Спартака-2» и то, в каком виде это должно быть, сейчас обсуждается, — сказал Родионов. — «Спартак-2» был третьей ступенью после академии и молодежного состава. Кому-то из воспитанников она была нужна. Другие же быстрее оказывались в основном составе. Хотя даже сейчас, если взять Мелешина, рано говорить о том, что ему не нужен был опыт выступления за «Спартак-2». Кому-то из ребят не хватает многого в физическом, тактическом, психологическом или техническом плане. И им такая ступенька нужна. По моему мнению, вопрос в другом: где должен играть «Спартак-2»? Нахождение в ФНЛ не так способствует развитию, как хотелось бы. Это непростая лига, где команды в основном нацелены на результат.

Проект «Спартак-2» был закрыт по окончании прошлого сезона. В клубе это объяснили сокращением бюджета и финансовыми сложностями. Вторая команда была создана в 2013 году, на протяжении семи сезонов команда выступала в первой лиге. Лучшим ее достижением стало пятое место в сезоне-2015/16.

Сергей Родионов. «Через три года ждем на просмотр сына Промеса». Сергей Родионов — о спартаковской Академии
Сергей Родионов
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ФК Спартак (Москва)
ФК Спартак-2 (Москва)
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