Родионов рассказал, что сын Промеса уже занимается футболом в школе «Спартака»

Президент спартаковской Академии Сергей Родионов в интервью «СЭ» рассказал, что сын лучшего бомбардира красно-белых Квинси Промеса уже занимается в партнерской сети школы «Спартака».

— Сын Промеса — 2017 года рождения. У нас самые маленькие ученики — 2014 года. Поэтому Квинси принял решение отдать ребенка в школу-партнер, в группу начальной подготовки. У нас существует партнерская сеть «Спартак-Юниор», а также Spartak City Football. Через три года сын Квинси, возможно, пройдет отбор в академию «Спартака». Мы получаем от партнеров информацию о наиболее перспективных игроках, — рассказал Родионов.