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Сегодня, 09:15

Родионов рассказал, какой процент воспитанников «Спартака» доходит до профессионального футбола

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Сергей Родионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент спартаковской Академии Сергей Родионов в интервью «СЭ» рассказал, какой процент воспитанников клуба в итоге становятся профессиональными футболистами.

— Если не считать «Спартак», то в РПЛ — 23 человека, в ФНЛ — 26, в ФНЛ-2 — 60, — сказал Родионов. — Если добавить нашу структуру, то это 7 человек в РПЛ и 21 — в молодежной команде. Порядка 75 процентов наших воспитанников доходят до профессионального футбола. Это считается хорошим показателем. 20 процентов по разным причинам заканчивают с футболом — из-за травм, переключаются на учебу, выбирают другую работу. Мы публикуем на сайте Академии статистику, которую периодически обновляем. Там можно увидеть количество воспитанников и узнать, где они находятся. Мы следим за всеми, нам интересна судьба каждого из ребят. Эта пропорция 75/25 более менее стабильна на протяжении многих лет.

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