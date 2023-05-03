Родионов рассказал, какой процент воспитанников «Спартака» доходит до профессионального футбола

Президент спартаковской Академии Сергей Родионов в интервью «СЭ» рассказал, какой процент воспитанников клуба в итоге становятся профессиональными футболистами.

— Если не считать «Спартак», то в РПЛ — 23 человека, в ФНЛ — 26, в ФНЛ-2 — 60, — сказал Родионов. — Если добавить нашу структуру, то это 7 человек в РПЛ и 21 — в молодежной команде. Порядка 75 процентов наших воспитанников доходят до профессионального футбола. Это считается хорошим показателем. 20 процентов по разным причинам заканчивают с футболом — из-за травм, переключаются на учебу, выбирают другую работу. Мы публикуем на сайте Академии статистику, которую периодически обновляем. Там можно увидеть количество воспитанников и узнать, где они находятся. Мы следим за всеми, нам интересна судьба каждого из ребят. Эта пропорция 75/25 более менее стабильна на протяжении многих лет.