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Сегодня, 09:30

Родионов рассказал о влиянии агентов на детско-юношеский футбол в России

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Сергей Родионов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент Академии «Спартак» Сергей Родионов рассказал о том, является ли деятельность агентов проблемой для детско-юношеского футбола.

— Агенты однозначно влияют на ребят, — подчеркнул Родионов. — И порой не с лучшей стороны. На уровне академии регулировать этот вопрос достаточно сложно. Но мы работаем в этом направлении. На родительских собраниях и в индивидуальных беседах. Потому что в основном начало диалога ведется именно через родителей, многое зависит от них.

Какими методами пользуются некоторые агенты сегодня, можно догадаться. Иногда на определенных этапах при участии агента игрок принимает решение покинуть академию, если не находится при этом на контракте. В такой ситуации сделать что-то довольно сложно. Мы спрашиваем родителей: «А что вас не устраивает?» Обычный ответ: «Нам все нравится, но мы доверяем судьбу своего сына агенту». У нас это вызывает непонимание и недоумение.

Нам тяжело противопоставить что-то такому давлению на неокрепшие подростковые умы. Несколько раз в день им пишут разные люди, предлагая золотые горы и невероятную карьеру. В какой-то момент и ребенок, и родители сдаются под напором. И порой они оказываются в ситуации, когда не вольны самостоятельно принимать решения. Их принимает посторонний человек, руководствуясь своими интересами и разрушая только начинающуюся карьеру.

Сергей Родионов. «Через три года ждем на просмотр сына Промеса». Сергей Родионов — о спартаковской Академии
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