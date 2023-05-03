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Сегодня, 10:00

Родионов высказался о недовольстве болельщиков участием Дзюбы в турнире выпускников академии «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент академии «Спартака» Сергей Родионов в интервью «СЭ» прокомментировал участие Артема Дзюбы в зимнем турнире выпускников красно-белых и возникшее в связи с этим недовольство спартаковских болельщиков.

— Мы слышали недовольство болельщиков после публикации, — сказал Родионов. — Турнир выпускников проводим каждый год, при этом не занимаясь формированием составов команд. Академия является организатором мероприятия. В наши функции входит определение возрастных категорий, так как существуют ограничения. В декабре самым младшим возрастом был 1990 год рождения. Также с нашей стороны готовится сетка турнира.

Участвуют порядка 16 команд. Турнир пользуется популярностью среди воспитанников академии, которые поиграли в других командах. Как правило, у каждого выпускного возраста есть свой активист, как в школе. Они и занимаются формированием состава и заявкой. Есть ограничение в 12-13 человек. За прошедшие годы в турнире участвовало огромное количество футболистов, среди которых Погребняк, Самедов, Шишкин, Семенов. Несмотря на то что они играли за другие клубы. Как говорится, слов из песни не выкинешь — Дзюба является воспитанником академии «Спартака». И этот турнир — как встреча выпускников в школе или институте. Ребята собираются вспомнить молодость, пообщаться и сыграть в футбол.

Мы понимаем всю деликатность ситуации и не можем не реагировать на мнение болельщиков. Но наши воспитанники играют в разных командах и лигах, и многим из них наверняка захочется раз в году встретиться со своими товарищами и первыми тренерами в стенах академии. Мы — учреждение, которое дает футбольное образование. Мы не можем отказываться от собственных воспитанников. Хотя у многих из них карьеры складывались по-разному. На турнир их приглашают игроки того же возраста и тренер, который хочет их видеть в составе. С нашей стороны было бы неправильно влиять на комплектацию команд.

Дзюба — воспитанник академии «Спартака», играл за основную команду с 2006 по 2015 год. В составе красно-белых он трижды становился серебряным призером чемпионата России.

Сергей Родионов. «Через три года ждем на просмотр сына Промеса». Сергей Родионов — о спартаковской Академии
Артем Дзюба
Сергей Родионов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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