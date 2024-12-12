Роднина считает, что для подъема уровня футбола в России нужно работать с детскими тренерами

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о том, как можно поднять уровень российского футбола.

«Надо любить то, чем ты занимаешься. В свое время олимпийский чемпион по гимнастике Юрий Титов на одной из коллегий Минспорта сказал: «Мы набираем детей в гимнастику, плавание, фигурное катание — и учим их этим видам спорта. А в футболе как набрали детей играть, так они и играют».

Наверное, надо поднимать вопрос о первых тренерах, детско-юношеских школах... У нас ведь в региональных футбольных школах люди работают за копейки, но при этом все считают большие гонорары игроков. Так не должно быть. Это одним решением и за один год не изменить. Это работа на десятилетия», — сказала Роднина «РБ Спорт».