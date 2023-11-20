Родолфо назвал лучшее пиво, которое пробовал в России

Бывший защитник «Локомотива» Родолфо ответил «СЭ» на вопрос о лучшем пиве, которое бразилец пробовал в России.

— Лучшее пиво, которое вы пили в России?

— В наше время мы пили «Балтику»!

— Это самое лучшее?

— Да!

— Вы могли пить пиво после матчей?

— Если не секрет, одну банку можно было. Не помешает.

— В Испании пьют вино перед матчами, вы поддерживаете это?

— Конечно, если это не мешает. Ну, вот сейчас еще кушают пасту какую-нибудь. Конечно, много алкоголя спортсмену нельзя.

Родолфо играл за «Локомотив» с 2007 по 2011 год. В составе железнодорожников бразилец стал обладателем Кубка России.

В России футболист также выступал за «Ахмат».