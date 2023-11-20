Родолфо назвал лучшее пиво, которое пробовал в России

Сегодня, 17:58
Бывший защитник «Локомотива» Родолфо ответил «СЭ» на вопрос о лучшем пиве, которое бразилец пробовал в России.
— Лучшее пиво, которое вы пили в России?
— В наше время мы пили «Балтику»!
— Это самое лучшее?
— Да!
— Вы могли пить пиво после матчей?
— Если не секрет, одну банку можно было. Не помешает.
— В Испании пьют вино перед матчами, вы поддерживаете это?
— Конечно, если это не мешает. Ну, вот сейчас еще кушают пасту какую-нибудь. Конечно, много алкоголя спортсмену нельзя.
Родолфо играл за «Локомотив» с 2007 по 2011 год. В составе железнодорожников бразилец стал обладателем Кубка России.
В России футболист также выступал за «Ахмат».