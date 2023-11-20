Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:58

Родолфо назвал лучшее пиво, которое пробовал в России

Микеле Антонов
Корреспондент
Родолфо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший защитник «Локомотива» Родолфо ответил «СЭ» на вопрос о лучшем пиве, которое бразилец пробовал в России.

— Лучшее пиво, которое вы пили в России?

— В наше время мы пили «Балтику»!

— Это самое лучшее?

— Да!

— Вы могли пить пиво после матчей?

— Если не секрет, одну банку можно было. Не помешает.

— В Испании пьют вино перед матчами, вы поддерживаете это?

— Конечно, если это не мешает. Ну, вот сейчас еще кушают пасту какую-нибудь. Конечно, много алкоголя спортсмену нельзя.

Родолфо играл за «Локомотив» с 2007 по 2011 год. В составе железнодорожников бразилец стал обладателем Кубка России.

В России футболист также выступал за «Ахмат».

Родолфо Дантас Биспо (Родолфо)
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Читайте также
Иверсен — об отстранении россиян: «Они были практически единственными нашими конкурентами в последние несколько лет»
«Барселона» получит денежную компенсацию от ФИФА за травму полузащитника Гави
МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу
МИД гарантировал ответ на антироссийские действия Финляндии
Скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Эксперт оценил перспективы Аргентины при новом президенте Милее
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Семин считают, что ретро-матчи помогают популяризировать футбол

ЦСКА не имеет отношения к созданию одноименной медиакоманды