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Сегодня, 15:00

Родолфо назвал плюсом для российского футбола получение Малкомом и Клаудиньо гражданства РФ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Родолфу в интервью «СЭ» оценил решение бразильцев «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

— Клаудиньо и Малком хотят получить российское гражданство.

— Я не против. В свое время у меня тоже была возможность получить российское гражданство. Однако многие игроки были против. Не хочу вдаваться в подробности и объяснять, в чем было дело.

Просто скажу, что, на мой взгляд, для России это всегда плюс. Ари, Гильерме — прекрасные примеры футболистов, получивших гражданство РФ.

Родолфо и&nbsp;Юрий Семин. «Для меня Семин — футбольный папа». Культовый бразилец для РПЛ — о кризисе «Локо», Малкоме и ЧМ-2022
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Родолфо Дантас Биспо (Родолфо)
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