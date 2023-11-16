Родолфо: «Марио Фернандес в первый день общается, на третий даже не здоровается»

Бывший защитник «Локомотива» Родолфо в интервью «СЭ» ответил на вопрос о незнании игроком «Зенита» Марио Фернандесом русского языка.

— Вы столько лет не играете в России, но даже сейчас даете интервью по-русски.

— Я уже наполовину бразилец, наполовину русский. Даже не учил язык с преподавателем, но все вокруг уверяли, что я хорошо разговариваю на русском. Он дался мне легко, общаюсь как на португальском.

— Марио Фернандес до сих пор не выучил язык.

— Он просто очень скромный человек. Я с ним играл в «Гремио». В первый день он с тобой общается, на второй — уже не так, а на третий даже не здоровается.

— Ваше мнение: легионеры должны учить язык страны, в которой играют?

— Сейчас самое сильное оружие — телефон и интернет с онлайн-переводчиком. Можно общаться с кем угодно! В наше время в киевском «Динамо» приходилось говорить только на русском.

Родолфо играл за «Локомотив» с 2007 по 2011 год. В составе железнодорожников бразилец стал обладателем Кубка России.