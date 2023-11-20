Родолфо оценил результаты «Локомотива» в первом круге РПЛ

Бывший защитник «Локомотива» Родолфо оценил результаты железнодорожников в первом круге чемпионата России-2023/24.

— Сезон команда начала неплохо. Думаю, что в дальнейшем железнодорожники соберутся и смогут добиться хорошего результата, — приводит слова бразильца «Евро-Футбол.Ру».

— Реально ли «Локомотиву» догнать ушедших вперед соперников, если говорить о призовой тройке?

— Очень большую роль играют финансы. Питерцы покупают хороших футболистов, поэтому они показывают такие результаты из года в год. Конечно, эти игроки улучшают качество команды. Так всегда было. Поэтому я считаю, что завоевать золото сможет тот, у кого больше возможности купить сильных футболистов.

«Локомотив» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками в 15 матчах.