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Сегодня, 14:30

Родолфо: «Для меня Семин — футбольный папа»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Родолфо в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями от игры под руководством тренера Юрия Семина.

— Вы играли у Юрия Семина. Верите, что он бы смог вернуть команду на прежний уровень?

— Для меня Семин — футбольный папа. Это самый лучший и просто замечательный тренер. Больше сказать нечего!

— Вы до сих пор на связи?

— Последний раз поздравлял его с днем рождения. Прислал сообщение — он ответил. Контакт непостоянный, но есть. Все же мы очень далеко друг от друга...

— Эпизод из карьеры в «Локомотиве», который вы не забудете?

— Однажды мы попали в ситуацию, когда из-за травм в команде не осталось нападающих. И Семин отправил в атаку меня! Я был форвардом в шести матчах, и мы даже пробились в Лигу Европы. Юрий Палыч — настоящий мужик, который всегда работает на перспективу. Не бывало такого, чтобы он выиграл и на этом остановился. Нет, он хочет побеждать и дальше: завтра, на следующей неделе, через месяц...

Родолфо и&nbsp;Юрий Семин. «Для меня Семин — футбольный папа». Культовый бразилец для РПЛ — о кризисе «Локо», Малкоме и ЧМ-2022
Родолфо Дантас Биспо (Родолфо)
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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