Родолфо: «Для меня Семин — футбольный папа»

Экс-футболист «Локомотива» Родолфо в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями от игры под руководством тренера Юрия Семина.

— Вы играли у Юрия Семина. Верите, что он бы смог вернуть команду на прежний уровень?

— Для меня Семин — футбольный папа. Это самый лучший и просто замечательный тренер. Больше сказать нечего!

— Вы до сих пор на связи?

— Последний раз поздравлял его с днем рождения. Прислал сообщение — он ответил. Контакт непостоянный, но есть. Все же мы очень далеко друг от друга...

— Эпизод из карьеры в «Локомотиве», который вы не забудете?

— Однажды мы попали в ситуацию, когда из-за травм в команде не осталось нападающих. И Семин отправил в атаку меня! Я был форвардом в шести матчах, и мы даже пробились в Лигу Европы. Юрий Палыч — настоящий мужик, который всегда работает на перспективу. Не бывало такого, чтобы он выиграл и на этом остановился. Нет, он хочет побеждать и дальше: завтра, на следующей неделе, через месяц...