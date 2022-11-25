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Сегодня, 14:45

Родолфо назвал бразильцев из «Зенита» суперигроками: «Кто хочет Малкома? Платите 50 миллионов и забирайте»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Родолфо в интервью «СЭ» высоко оценил уровень игры бразильских легионеров за «Зенит».

— Как вам бразильцы в «Зените»?
— Наконец-то руководители, которые покупают игроков из Южной Америки и Африки, думают о том, чтобы футболисты приносили пользу команде, а не совершают трансферы ради агентов. Ведь это бизнес — иностранцы думают, что в России можно заработать.

Легионеры «Зенита» — молодцы. Они суперигроки, которые способны хоть сейчас перейти в любой топ-клуб Европы. Кто хочет Малкома? Платите 50 миллионов и забирайте. Это супер, потому что в мое время трансферы зачастую совершались ради бизнеса, а не футбола.

Родолфо и&nbsp;Юрий Семин. «Для меня Семин — футбольный папа». Культовый бразилец для РПЛ — о кризисе «Локо», Малкоме и ЧМ-2022
Малком Филипе (Малком)
Родолфо Дантас Биспо (Родолфо)
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Родолфо: «Для меня Семин — футбольный папа»

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