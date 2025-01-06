Родригао может покинуть «Зенит» из-за возвращения Дркушича

«Зенит» рассматривает возможность ухода защитника Родригао этой зимой в связи с досрочным возвращением Вани Дркушича в петербургский клуб, сообщает «ВсеПроСпорт».

25-летний словенец вернется из аренды в «Црвене Звезде» в конце января после заключительных матчей сербской команды на общем этапе Лиги чемпионов. В 11 матчах словенский защитник забил 1 гол.

Контракт Дркушича с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Родригао присоединился к «Зениту» 7 июля 2022 года, срок действия его соглашения с клубом истекает 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне 29-летний бразилец забил 1 гол в 7 встречах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.