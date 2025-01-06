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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 17:35

Родригао может покинуть «Зенит» из-за возвращения Дркушича

Даниил Аршавский
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«Зенит» рассматривает возможность ухода защитника Родригао этой зимой в связи с досрочным возвращением Вани Дркушича в петербургский клуб, сообщает «ВсеПроСпорт».

25-летний словенец вернется из аренды в «Црвене Звезде» в конце января после заключительных матчей сербской команды на общем этапе Лиги чемпионов. В 11 матчах словенский защитник забил 1 гол.

Контракт Дркушича с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Родригао присоединился к «Зениту» 7 июля 2022 года, срок действия его соглашения с клубом истекает 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне 29-летний бразилец забил 1 гол в 7 встречах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.

Ваня Дркушич. Дркушич досрочно вернется в «Зенит» из «Црвены Звезды». Похоже, что на место Родригао

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Ваня Дркушич
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