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Сегодня, 14:00

Родригао назвал Семака лучшим российским тренером

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Родригао рассказал об отношениях главного тренера команды Сергея Семака с латиноамериканскими футболистами.

«Как Сергей Семак общается с латиноамериканцами? Никаких сложностей нет. Тренер может обратиться по-испански, по-английски, по-французски. Плюс всегда на помощь может прийти Вильям, который играет важную роль в коммуникации. Мы много говорим на разных языках, в том числе даже на русском. У меня на протяжении карьеры были прекрасные тренеры, с которыми удалось поработать. Семак — умный специалист, внимательный к деталям. Тренер прекрасно понимает нас, футболистов, и это очень помогает ему в его работе. С уверенностью могу назвать его лучшим тренером России и, возможно, лучшим в моей карьере», — цитирует Родригао Metaratings.ru.

Родригао выступает в России с июля 2021 года после перехода из «Жил Висенте» в «Сочи». Он перешел в клуб из Санкт-Петербурга в июле 2022 года. На счету 27-летнего защитника 24 матча за «Зенит» и 1 гол.

Источник: https://metaratings.ru/news/rodrigao-semak-luchshii-trener-rossii-on-prekrasno-ponimaet-futbolistov-242960/
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
Сергей Семак
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ФК Зенит
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