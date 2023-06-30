Родригао не сыграет с «Нефтчи» на Кубке PARI Премьер

Защитник «Зенита» Родригао еще не восстановился после операции, сообщает «Спорт День за Днем».

По информации источника, защитник не занимался в общей группе с командой перед первым матчем Кубка PARI Премьер против азербайджанского «Нефтчи» и не примет участия в самой игре.

Бразильский защитник был прооперирован после повреждения приводящей мышцы бедра.

С 1 по 9 июля «Зенит» будет принимать участие в Кубке PARI Премьер, который пройдет в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые сыграют против «Нефтчи» (1 июля), «Црвены Звезды» (4 июля) и «Фенербахче» (9 июля).