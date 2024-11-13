Родригао: «Сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть «Зениту» первую строчку»

Защитник «Зенита» Родригао прокомментировал выступление команды в текущем сезоне РПЛ.

«Я думаю, что мы проводим хороший сезон. Мы хорошо сыграли первый кубковый матч, идем близко к лидеру в турнирной таблице чемпионата. Конечно же, мы все понимаем, что это не то место, на котором мы хотим и должны быть. Сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть первую строчку. Но, повторюсь, мне кажется, мы проводим хороший сезон прямо сейчас и не думаем на много шагов вперед, идем от матча к матчу. Наша задача — набирать очки и побеждать в каждой игре. Мы все для этого делаем и всегда будем делать. И я думаю, что мое мнение разделяют все партнеры по команде. Все настроены на то, чтобы, как и всегда, быть первым», — сказал Родригао.

После 15 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 балл.