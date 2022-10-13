Родригао: «Потеря очков — большой удар для «Зенита», даже если это ничья»

Защитник «Зенита» Родригао поделился мнением о ничьей в матче 12-го тура РПЛ против «Факела» (1:1), а также рассказал о подготовке к игре 13-го тура с «Нижним Новгородом».

«Потеря очков в любом матче — это большой удар для нас, даже если это ничья. Мы не любим заканчивать матчи без побед. Готовимся к матчу в Нижнем Новгороде, как и всегда, усиленно, на 100 процентов. Но после игр, в которых теряешь очки, хочется исправиться перед болельщиками. С особенным настроем подходишь к следующей игре. Готовимся, собираемся выполнить поставленные задачи и привезти победу домой.

Важны все аспекты. Повторюсь, для нас не имеет значения, к какому сопернику готовиться. Мы делаем это одинаково со стремлением победить. С командами, которые находятся ниже нас в турнирной таблице, приходится чуть сложнее, когда они играют дома. Мы должны быть готовы к любой схеме игры наших соперников. Мы знаем, к какой цели мы идем. Мы не разделяем вещи на важные и неважные на футбольном поле. Нужно готовиться, настраиваться и побеждать», — сказал Родригао.

Матч «Нижний Новгород» — «Зенит» пройдет 16 октября и начнется в 16.30 мск.