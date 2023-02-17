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Сегодня, 20:25

Родригао о поражении от «Сепахана»: «Эта встреча стала хорошей подготовкой»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Зенита» Родригао подвел итоги товарищеского матча с иранским «Сепаханом» (0:2).

— Мы знали, что будет тяжело, знали, как важна и для нас, и для хозяев эта игра, несмотря на то, что матч был товарищеским, — приводит слова Родригао официальный сайт клуба. — Тем не менее, я считаю, что эта встреча стала хорошей подготовкой. Уже через неделю нас ждет официальный матч, и я думаю, что мы подходим к нему в хорошей форме.

- Как вам атмосфера сегодня? Присутствовали ли вы когда-либо на подобном товарищеском матче?

— Атмосфера прекрасная, но я и раньше бывал в подобных условиях — у нас дома на «Газпром Арене» наши болельщики поддерживают нас просто невероятно. В Бразилии, где я играл, люди тоже очень любят футбол, любят болеть за свою команду. По накалу, по страстям, по эмоциям я бы сравнил эту атмосферу с тем, как за нас болеют дома в Петербурге.

«Сепахан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Ирана, опережая идущего на второй строчке «Персеполиса» на три очка.

25 февраля «Зенит» проведет матч 1/4 финала Кубка России против ульяновской «Волги».

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-02-17-rodrigao-sravnil-by-atmosferu-stadiona-v-isfakhane-s-tem-kak-za-nas-boleyut-v-peterburge.htm
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
ФК Зенит
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