Родригао: «Никогда не покину «Зенит» через черный ход»

Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» рассказал, что не покинет петербургский клуб из-за внешних обстоятельств.

— У тебя есть личная цель на конец сезона? — вопрос Родригао.

— Первую часть сезона «Зенит» провел более чем здорово, в том числе если брать игру в обороне. Во-первых, мне хочется, чтобы во второй части сезона пропущенных голов было так же мало. А еще у меня есть цель провести в чемпионате как минимум столько же матчей, сколько в «Сочи» — тогда у меня набралось 26 матчей. Но главная цель — командная: нужно пройти без осечек оставшуюся часть дистанции, завоевать чемпионство, выиграть Кубок России.

— Классический для нынешнего времени вопрос иностранцу: ты не собираешься покидать «Зенит»?

— Я давно понял, что человек не может точно знать ничего — особенно когда речь идет о футболе, где все завязано на контрактных обязательствах. Если ваш вопрос состоит в том, нет ли у меня желания уйти из-за внешней ситуации, то мой ответ — нет, абсолютно никакого желания нет. Я же уже переходил в «Зенит», когда все уже произошло. Мне очень нравится играть в России — я благодарен ей за то, как она меня приняла.

Могу точно сказать, что никогда не покину «Зенит» через черный ход. Основное желание — продолжать играть в Петербурге, защищать цвета «Зенита» и побеждать вместе с ним. Те же мысли и у других бразильских легионеров команды. Они остались, продлили соглашения, а это говорит о том, что преданы клубу, вовлечены в его жизнь и не смотрят по сторонам. Все мы сосредоточены на том, чтобы побеждать в футболке «Зенита» и помочь клубу достичь желанной цели — взять еще одно чемпионство и добавить вторую звезду на эмблему.