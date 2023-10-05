Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:43

Родригао: «Зенит» усиленно работает над исправлением ошибок в обороне»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Родригао рассказал, что команда усиленно работаем над тем, чтобы исправить ошибки в обороне.

«Мы знаем, что пропускаем непростительно много. Мне кажется, что в каждом из пропущенных мячей есть определенная потеря концентрации — минимальная деталь, которая позволяет сопернику поразить ворота, а нам — не сохранить ворота в неприкосновенности. Мы это понимаем и усиленно работаем над тем, чтобы исправлять ошибки в обороне, чтобы не допускать в грядущих матчах такого обилия моментов у наших ворот», — приводит слова Родригао пресс-служба клуба.

Бразилец в текущем сезоне сыграл за «Зенит» в РПЛ 2 матча и не отметился результативными передачами.

7 октября сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Сочи» в 11-м туре чемпионата России. Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
1
Обсудить
Читайте также
Сорокин — в первой десятке, Овечкин продолжает падение. Рейтинг 50 лучших хоккеистов НХЛ
Чемпионат мира 2030 пройдет в шести странах
Снайперша помогла отразить «накат» ВСУ под Артемовском
Американский генерал озвучил ошибки Байдена в ходе конфликта на Украине
Авиадебошир набросился на пассажира на борту рейса Бангкок — Москва
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Семак: «В общей группе занимаются Караваев и Мостовой, у Фернандеса повреждение боковой связки»
Чернов: «Не хочу говорить об этом чемпионстве. Нам бы сначала «Крылья» обыграть»
Чернов объяснил спад в игре «Спартака»: «Получили то, на что наиграли»
Титов — о главной проблеме «Спартака»: «Не играют лучшие. До зимы в атаке только Соболев»
О поражениях «Спартака» и ЦСКА быстро забудут. В случае победы в дерби
Абаскались. «Спартаку» срочно нужно менять тренера
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак: «В общей группе занимаются Караваев и Мостовой, у Фернандеса повреждение боковой связки»