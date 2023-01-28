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Сегодня, 17:45

Родригао: «Российский паспорт? Может быть, однажды задумаюсь об этом всерьез»

Гоша Чернов
Корреспондент
Родригао.
Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» рассказал о том, что пока не задумывается о получении гражданства РФ.

— Малком и Клаудиньо делают российское гражданство. Возникали ли у тебя мысли тоже сделать его? — вопрос Родригао.

— Никогда об этом не задумывался, потому что не располагал детальной информацией о том, для чего мне это нужно. Может быть, однажды я задумаюсь об этом всерьез. Не вижу никаких препятствий, чтобы рассмотреть этот вопрос. Мне очень нравится в России, я благодарен этой стране за то, как она приняла меня, как здесь развивается моя карьера.

Родригао (второй справа) разнимается дерущихся. «Независимо от произошедшего «Спартак» остается сильным соперником». Родригао — о драке, Бразилии и гражданстве РФ

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 3 4
Арина Соболенко 4 6 6
Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
ФК Зенит
2
0
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