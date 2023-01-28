Родригао: «Российский паспорт? Может быть, однажды задумаюсь об этом всерьез»

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Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» рассказал о том, что пока не задумывается о получении гражданства РФ.
— Малком и Клаудиньо делают российское гражданство. Возникали ли у тебя мысли тоже сделать его? — вопрос Родригао.
— Никогда об этом не задумывался, потому что не располагал детальной информацией о том, для чего мне это нужно. Может быть, однажды я задумаюсь об этом всерьез. Не вижу никаких препятствий, чтобы рассмотреть этот вопрос. Мне очень нравится в России, я благодарен этой стране за то, как она приняла меня, как здесь развивается моя карьера.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования