Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:00

Родригао: «Возможно, после сборов начну учить русский»

Гоша Чернов
Корреспондент
Родригао и Михаил Кержаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» рассказал о том, что понимает многие слова на русском языке.

— В новогоднем ролике «Зенита» ты произнес пару слов на русском языке. Много слов уже знаешь? — вопрос Родригао.

— Я очень люблю учиться. Когда кто-то переводит меня, то я внимательно слушаю, стараюсь запомнить, как звучат мои ответы по-русски. Понимаю, что русский язык — сложный, на его изучение нужно тратить много времени. Когда мы вернемся со сборов в Петербург, я буду уделять этому больше времени и, возможно, даже начну изучать его. У меня есть ощущение, что понимаю я гораздо больше, чем могу сказать. Бывает, во время интервью я понимаю вопрос без помощи переводчика. Но, к сожалению, ответить по-русски пока не могу.

— Как тебе жизнь в Санкт-Петербурге? Ты еще никогда не жил в таком холодном городе. Не тяжело из-за этого?

— Действительно, с такими морозами я еще не сталкивался, хотя и в Сочи, и в Португалии бывало холодно. Мне кажется, я привыкаю к этому, но на улицу в конце прошлого года я выходил редко. Чаще всего в Петербурге меня можно встретить дома, ха-ха.

Родригао (второй справа) разнимается дерущихся. «Независимо от произошедшего «Спартак» остается сильным соперником». Родригао — о драке, Бразилии и гражданстве РФ

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 0
Айнтрахт Ф 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 3 4
Арина Соболенко 4 6 6
Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
Футбол
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
На Западе разругались из-за новой позиции МОК по России. Наши оппоненты, похоже, в меньшинстве
Полиция начала проверку видео драки в метро Москвы
В США задумались о необходимости менять стратегию по оружию для Украины
В МО заявили о гибели 14 человек в результате удара ВСУ по больнице Новоайдара
Аналитики RAND призвали США к четырем шагам по урегулированию на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Керка сообщил, что игрок не приостанавливал контракт с «Локомотивом»

«Химки» обыграли «Пюник» в товарищеском матче