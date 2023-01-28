Родригао: «Возможно, после сборов начну учить русский»

Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» рассказал о том, что понимает многие слова на русском языке.

— В новогоднем ролике «Зенита» ты произнес пару слов на русском языке. Много слов уже знаешь? — вопрос Родригао.

— Я очень люблю учиться. Когда кто-то переводит меня, то я внимательно слушаю, стараюсь запомнить, как звучат мои ответы по-русски. Понимаю, что русский язык — сложный, на его изучение нужно тратить много времени. Когда мы вернемся со сборов в Петербург, я буду уделять этому больше времени и, возможно, даже начну изучать его. У меня есть ощущение, что понимаю я гораздо больше, чем могу сказать. Бывает, во время интервью я понимаю вопрос без помощи переводчика. Но, к сожалению, ответить по-русски пока не могу.

— Как тебе жизнь в Санкт-Петербурге? Ты еще никогда не жил в таком холодном городе. Не тяжело из-за этого?

— Действительно, с такими морозами я еще не сталкивался, хотя и в Сочи, и в Португалии бывало холодно. Мне кажется, я привыкаю к этому, но на улицу в конце прошлого года я выходил редко. Чаще всего в Петербурге меня можно встретить дома, ха-ха.