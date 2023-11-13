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Сегодня, 10:41

Родригао считает, что нынешний «Зенит» играл бы в 1/4 финала Лиги чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Родригао предположил, чего мог бы добиться нынешний состав сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.

«Конечно, «Зенит» сто процентов вышел бы из группы в Лиге чемпионов, если бы принимал участие в турнире. У нас хорошая команда, и мы знаем, на что способны. «Зенит» боролся бы за победу в турнире? Не знаю, но мы бы точно играли в 1/4 финала», —приводит слова Родригао «РБ спорт».

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rodrigao-ny-neshnij-zenit-igral-by-v-1-4-finala-ligi-chempionov/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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