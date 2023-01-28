Сегодня, 17:30
Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» выразил уверенность, что команда не останется без поддержки после введения паспорта болельщика.
— Актуальная тема — введение в РПЛ карты болельщика. Вы с одноклубниками обсуждали ситуацию внутри команды?
— Любой команде, где бы она ни играла, нужна поддержка. Я не могу себе представить, что «Зенит» останется без 12-го игрока, просто не верю в это.
Действие закона о введении персонифицированной карты болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования с 1 декабря 2022 года распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования