Родригао заявил, что Алип всегда собран и показывает качественный футбол

Защитник «Зенита» Родригао высказался о партнере по обороне петербургской команды — игроке сборной Казахстана Нуралы Алипе.

«Алип — большой профессионал и отличный футболист. Когда выходит на поле, то всегда сконцентрирован, собран и показывает очень качественный футбол. У нас с ним хорошие отношения, несмотря на то, что редко получается пообщаться. Все же языковой барьер дает о себе знать. Но мы знаем, что каждый готов помочь друг другу. Я очень рад, что ему предложили полноценный контракт. Вижу, что он счастлив в «Зените», — приводит слова Родригао Metaratings.ru.

Алип выступает за «Зенит» с декабря 2022 года после перехода из «Кайрата». 23-летний защитник провел за петербургскую команду 21 официальный матч и не отметился результативными действиями. Соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до июня 2025 года.