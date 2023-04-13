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Родригао заявил, что Кассьерра достоин стать бомбардиром и оставить след в истории «Зенита»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Родригао высказался о снижении результативности партнера по команде Матео Кассьерры после перехода футболиста из «Сочи».

«Кассьерра потрясающий футболист и человек. Это видно на тренировках и на поле. Конечно, за нападающего должны говорить его голы. Пока Матео не удается забивать столько, сколько он хотел и мог бы. Уверен, скоро у него это получится. У него все для этого есть. Пока просто не хватает уверенности в себе. Когда наступает неудачная серия, уверенности становится меньше. Думаю, его должно прорвать. Скоро это произойдет, и он преобразится. Это отличный футболист, который достоин стать бомбардиром и оставить след в истории «Зенита», — цитирует Родригао Metaratings.ru.

Родригао выступает в России с июля 2021 года после перехода из «Жил Висенте» в «Сочи». Он перешел в клуб из Санкт-Петербурга в июле 2022 года. На счету 27-летнего защитника 24 матча за «Зенит» и один гол.

26-летний Кассьерра выступал за «Сочи» в сезоне-2021/22, а с июля 2022 года он играет в составе «Зенита». Колумбийский футболист провел 27 матчей за питерскую команду, отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/rodrigao-kasserra-dostoin-stat-bombardirom-i-ostavit-sled-v-istorii-zenita-242956/
Матео Кассьерра
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
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