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Сегодня, 15:39

Родственник Иржи Ярошика допустил возвращение тренера к работе в России

Зарина Халимхонова
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Полузащитник «Ахмата» Антон Швец в разговоре с «СЭ» допустил, что экс-тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик может вернуться к работе в России.

Швец является шурином чешского тренера и экс-игрока ЦСКА.

— Иржи мой родной человек. Конечно, мы с ним всегда на связи. К сожалению, он сейчас без команды, но ждет варианты. Думаю, в скором времени возглавит хорошую команду. Потому что Иржи живет футболом, он — потрясающий профессионал.

— Как оцените период его работы в России?

— Ничего, бывают разные ситуации и в карьере тренера, и в карьере футболиста. Но такие люди, как Иржи, будут только украшать футбол, потому что как футболист он был очень хороший, а как тренер — умный. Он принесет пользу футболу.

— Он не поставил крест на работе в России?

— Думаю, нет. Если будут предложения, почему нет? — сказал Швец «СЭ».

Ярошик возглавлял «Оренбург» с июня по август 2023 года. Команда под его руководством набрала 1 очко в 5 матчах РПЛ. После ухода 45-летнего специалиста из клуба новым главным тренером был назначен Давид Деограсия.

Антон Швец
Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
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