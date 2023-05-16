Роганович ответил, останется ли он в «Торпедо» после вылета команды из РПЛ в первую лигу

Защитник «Торпедо» Боян Роганович ответил на вопрос о своем будущем в составе московской команды.

«Останусь ли я в «Торпедо» после вылета команды в первую лигу? Пока нет ответа на этот вопрос. У меня есть договор с клубом, буду говорить с руководством. Важно, какой интерес будет исходить с их стороны. Что касается меня, то с первого дня в «Торпедо» я понял, что здесь работают хорошие и квалифицированные люди, — все качественно. Просто жаль, что мы не попали в стыковые матчи», — приводит Sport24 слова Рогановича.

В матче 27-го тура РПЛ, который прошел 13 мая, «Торпедо» потерпело поражение от ЦСКА (0:3) и досрочно вылетело в первую лигу.

22-летний черногорский футболист выступает в составе московской команды с 2022 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей в чемпионате России.