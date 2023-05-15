Роганович заявил, что игроки «Торпедо» боролись до конца

15 мая, 14:26
Защитник «Торпедо» Боян Роганович прокомментировал вылет команды из РПЛ.
«К сожалению, так сложилась ситуация. Мы боролись до конца, отдавали всех себя, но, видимо, этого было недостаточно, чтобы сохранить прописку в премьер-лиге. Оставшиеся три матча для нас будут, как три финала. Будем бороться за себя и клуб. Постараемся выиграть в следующих матчах, чтобы вернуть победный дух и повысить нашу самооценку. Надеюсь, что после попадания в Первую лигу, мы как можно быстрее вернемся в РПЛ. «Торпедо» — клуб с большой историей, который заслуживает выступать в высшем дивизионе», — приводит слова Рогановича Sport24.
После 27 туров чемпионата России на счету «Торпедо» 13 очков и последняя, 16-я, строчка в турнирной таблице. Клуб досрочно вылетел из РПЛ в первую лигу.