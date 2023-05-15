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15 мая, 14:26

Роганович заявил, что игроки «Торпедо» боролись до конца

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Торпедо» Боян Роганович прокомментировал вылет команды из РПЛ.

«К сожалению, так сложилась ситуация. Мы боролись до конца, отдавали всех себя, но, видимо, этого было недостаточно, чтобы сохранить прописку в премьер-лиге. Оставшиеся три матча для нас будут, как три финала. Будем бороться за себя и клуб. Постараемся выиграть в следующих матчах, чтобы вернуть победный дух и повысить нашу самооценку. Надеюсь, что после попадания в Первую лигу, мы как можно быстрее вернемся в РПЛ. «Торпедо» — клуб с большой историей, который заслуживает выступать в высшем дивизионе», — приводит слова Рогановича Sport24.

После 27 туров чемпионата России на счету «Торпедо» 13 очков и последняя, 16-я, строчка в турнирной таблице. Клуб досрочно вылетел из РПЛ в первую лигу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-15-ostavshiyesya-matchi-kak-tri-finala-budem-borotsya-za-sebya-i-klub-roganovich-o-vylete-torpedo-iz-rpl
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