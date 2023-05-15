Роганович заявил, что в «Торпедо» постараются вернуться в РПЛ в следующем сезоне

Защитник «Торпедо» Боян Роганович высказал мнение о сроках возвращения клуба в РПЛ после вылета по итогам сезона-2022/23.

«Будем работать, чтобы вернуться в РПЛ уже в следующем сезоне. В клубе отличные управленцы — все делается так, как нужно. У нас хороший фундамент, чтобы как можно быстрее вернуться в элиту российского футбола», — приводит слова Рогановича Sport24.

После 27 туров чемпионата России на счету «Торпедо» 13 очков и последняя, 16-я, строчка в турнирной таблице. Клуб досрочно вылетел из РПЛ в первую лигу.