Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

17 ноября, 20:29

Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»

Алина Савинова
Ролан Гусев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Динамо» объявило о назначении Ролана Гусева исполняющим обязанности главного тренера команды после ухода из клуба Валерия Карпина. Ранее об этом сообщал «СЭ».

17 ноября Карпин покинул «Динамо», заявив о желании сосредоточиться на работе в сборной России, которую он возглавляет с 2021 года.

Гусев является воспитанником «Динамо». На его счету 161 матч и 28 голов за основу бело-голубых. В тренерском штабе клуба специалист работает с лета 2023 года и уже исполнял обязанности главного тренера основной команды в конце сезона-2024/25 после увольнения Марцела Лички. Ранее он также тренировал молодежную команду ЦСКА.

По информации «СЭ», Сергей Игнашевич и Станислав Черчесов будут одними из кандидатов на пост главного тренера «Динамо». Также возможно долгосрочное сотрудничество с Гусевым.

«Динамо» с 17 очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 16-м туре команда дома сыграет против махачкалинского «Динамо» 23 ноября.

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция

Источник: https://t.me/fcdynamo/37249
19

  • Sergey Mikhaylov

    Проходили, но кто знает

    18.11.2025

  • Sergey Solo

    С Роланом сфоткались в papilon belvil, Турция.. На сборах он с юношеской командой там был, удачи ему! Лучший футболист рпл 2005 года!

    17.11.2025

  • TomCat

    И это правильно!

    17.11.2025

  • Инта

    Ролан на второй заход пошёл..., ну что ж, в 18-м туре посмотрим противостояние двух и.о. - Романов&Гусев.

    17.11.2025

  • Автогол

    Ну и норм. Дайте ему шанс, хотя бы год. Думаю это оптимальный тренер для Динамо

    17.11.2025

  • hattabysh

    О, Черчесов! Хороший тренер, для Динамо как раз подойдет. Вытащит в первую восьмерку.

    17.11.2025

  • Ж и в о й

    Это как сказать, что провал Аленичева в "Спартаке" - это и провал Карреры в том числе. А тот факт, что Массимо потом золото сразу же выиграл - это просто повезло, видать.

    17.11.2025

  • rewisor

    Молодец Ролан! Меньше чем за год сразу двух главных тренеров подсидел:) Провал Лички и Карпина это и провал Гусева в том числе. Посмотрим, что с ним Динамо покажет.

    17.11.2025

  • Михаил 888

    даже интересно ,что у него получится.в приниципе очень хотелось чтобы получилось.

    17.11.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    второй раз за год....с третьего - точно повезет роланке:joy::joy::joy: Сначала пердив, потом - ТРИУМФ ВОЗВРАЩЕНИЯ:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    17.11.2025

  • Пан Директор

    Очень надеюсь что у него получиться. Игроком был умным,интеллектуальным, играл у Газзаева и Сёмина, в качестве помощника работал со Шварцем,Личкой. Наверняка многое перенял.

    17.11.2025

  • sdf_1

    Невозможно. Когда уволят самого Гусева, он не сможет быть и.о. главного тренера «Динамо» и останется без работы. Так что его роль в «Динамо» опредлена - и.о. Не почётно. Зато работа будет всегда

    17.11.2025

  • Юрий Влк.

    да норм все! Гусев хороший тренер...вытянет Динамо из подвала. а вот КарпинА я считаю ИИ. просто он оказался неудачным прототипом и в серию не пошел...эстонцы ведь его сделали))))

    17.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Зачем эта приставка И.О.? Дайте Ролану поработать!!! Через неделю после назначения главным тренером ----- Зачем назначали главным. Пусть бы остаток сезона был И.О., а дальше видно было было оставлять или нет (кипит наш разум возмущенный)

    17.11.2025

  • sdf_1

    О! Ролан «Келевра» Гусев снова вышел на арену

    17.11.2025

  • Ilya Gudman

    Шо , опять ??

    17.11.2025

  • Рабинеришко

    Оставьте Гуся

    17.11.2025

  • инок

    Гусеву досталась отличная возможность доказать свою состоятельность! Ролан отличный футболист и просто крутой мужик! Посмотрим, может быть он еще и качественный тренер!

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Валерий Карпин
    Ролан Гусев
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
    Читайте также
    Постпред Великобритании запросил проведение заседания по ситуации на Украине
    Карпин отказался от 3 млн евро, на смену могут прийти Черчесов или Шахин. Что произошло после увольнения главного тренера «Динамо»
    Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
    Пушков раскрыл причину побега Умерова c Украины
    Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
    В СБ ООН одобрили резолюцию в поддержку мирного плана США по Газе
    Популярное видео
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    Форвард «Локомотива» Воробьев: «В 28 раскрыться — это нужно уметь, так скажем...»
    Нападающий «Локомотива» Воробьев: «На левом или правом фланге может оказаться любой из наших полузащитников»
    Кто сменит Карпина в «Динамо»? Среди кандидатов — Черчесов, Шахин и Игнашевич
    Источник: Сандро Шварц может вернуться в «Динамо»
    Мостовой — об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки»
    От «приложим все силы для трофея» до обещаний не вылететь. Как менялся Карпин в «Динамо»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя