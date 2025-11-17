Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»

17 ноября, 20:29
«Динамо» объявило о назначении Ролана Гусева исполняющим обязанности главного тренера команды после ухода из клуба Валерия Карпина. Ранее об этом сообщал «СЭ».
17 ноября Карпин покинул «Динамо», заявив о желании сосредоточиться на работе в сборной России, которую он возглавляет с 2021 года.
Гусев является воспитанником «Динамо». На его счету 161 матч и 28 голов за основу бело-голубых. В тренерском штабе клуба специалист работает с лета 2023 года и уже исполнял обязанности главного тренера основной команды в конце сезона-2024/25 после увольнения Марцела Лички. Ранее он также тренировал молодежную команду ЦСКА.
По информации «СЭ», Сергей Игнашевич и Станислав Черчесов будут одними из кандидатов на пост главного тренера «Динамо». Также возможно долгосрочное сотрудничество с Гусевым.
«Динамо» с 17 очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 16-м туре команда дома сыграет против махачкалинского «Динамо» 23 ноября.
Sergey Mikhaylov
Проходили, но кто знает
18.11.2025
Sergey Solo
С Роланом сфоткались в papilon belvil, Турция.. На сборах он с юношеской командой там был, удачи ему! Лучший футболист рпл 2005 года!
17.11.2025
TomCat
И это правильно!
17.11.2025
Инта
Ролан на второй заход пошёл..., ну что ж, в 18-м туре посмотрим противостояние двух и.о. - Романов&Гусев.
17.11.2025
Автогол
Ну и норм. Дайте ему шанс, хотя бы год. Думаю это оптимальный тренер для Динамо
17.11.2025
hattabysh
О, Черчесов! Хороший тренер, для Динамо как раз подойдет. Вытащит в первую восьмерку.
17.11.2025
Ж и в о й
Это как сказать, что провал Аленичева в "Спартаке" - это и провал Карреры в том числе. А тот факт, что Массимо потом золото сразу же выиграл - это просто повезло, видать.
17.11.2025
rewisor
Молодец Ролан! Меньше чем за год сразу двух главных тренеров подсидел:) Провал Лички и Карпина это и провал Гусева в том числе. Посмотрим, что с ним Динамо покажет.
17.11.2025
Михаил 888
даже интересно ,что у него получится.в приниципе очень хотелось чтобы получилось.
17.11.2025
АйЯЯйКиН-СССР
второй раз за год....с третьего - точно повезет роланке:joy::joy::joy: Сначала пердив, потом - ТРИУМФ ВОЗВРАЩЕНИЯ:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:
17.11.2025
Пан Директор
Очень надеюсь что у него получиться. Игроком был умным,интеллектуальным, играл у Газзаева и Сёмина, в качестве помощника работал со Шварцем,Личкой. Наверняка многое перенял.
17.11.2025
sdf_1
Невозможно. Когда уволят самого Гусева, он не сможет быть и.о. главного тренера «Динамо» и останется без работы. Так что его роль в «Динамо» опредлена - и.о. Не почётно. Зато работа будет всегда
17.11.2025
Юрий Влк.
да норм все! Гусев хороший тренер...вытянет Динамо из подвала. а вот КарпинА я считаю ИИ. просто он оказался неудачным прототипом и в серию не пошел...эстонцы ведь его сделали))))
17.11.2025
П_о_в_а_р
Зачем эта приставка И.О.? Дайте Ролану поработать!!! Через неделю после назначения главным тренером ----- Зачем назначали главным. Пусть бы остаток сезона был И.О., а дальше видно было было оставлять или нет (кипит наш разум возмущенный)
17.11.2025
sdf_1
О! Ролан «Келевра» Гусев снова вышел на арену
17.11.2025
Ilya Gudman
Шо , опять ??
17.11.2025
Рабинеришко
Оставьте Гуся
17.11.2025
инок
Гусеву досталась отличная возможность доказать свою состоятельность! Ролан отличный футболист и просто крутой мужик! Посмотрим, может быть он еще и качественный тренер!
17.11.2025