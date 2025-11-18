Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

18 ноября, 16:15

Ролан Гусев обратился к болельщикам «Динамо» после отставки Карпина

Игнат Заздравин
Корреспондент

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев выступил с обращением к болельщикам перед матчем бело-голубых против махачкалинского «Динамо» в 16-м туре РПЛ.

«Дорогие болельщики, нам очень нужна ваша поддержка в матче с «Динамо» Махачкала. Мы приложим все силы, чтобы оправдать ваши ожидания. Приходите на «ВТБ Арену» в воскресенье в 17.30», — сказал Гусев в видео, которое опубликовала пресс-служба «Динамо».

Валерий Карпин покинул Динамо: колонка Ильи Казакова&nbsp;&mdash; о&nbsp;громкой тренерской отставке и&nbsp;будущем бело-голубых.Точка К. Что заставило Карпина покинуть «Динамо». Колонка Казакова

17 ноября «Динамо» объявило об отставке Валерия Карпина, который возглавил команду летом 2025 года.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ФК «Динамо» (Москва)
11

  • Кариока_двойка.

    Дорогие болельщики, я долго ждал этого момента, и наконец дождался. Все мои подсказки главному тренеру, были искренне направлены на приближение этого момента. Теперь нас никто не остановит.

    19.11.2025

  • Lars Berger

    А он сейчас не перебежит в ЦСКА, как в 2002-м? Есть уверенность?

    18.11.2025

  • 100% Верняки!!

    Добрый вечер!! Раздаем на 22:45 мск Экспресс! Коэффициент 18 (Кому Хорошо приподнять нужно,пишите) Есть 100% Источник по Матчам!! 100% Информация на Футбольные События! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru

    18.11.2025

  • Динамов

    Гусев, а нам было нужна победа в матче с Краснодаром, который ты безвольно и безидейно проSрал! Так что прежде чем клянчить поддержку - отмени фанайди и сделай вход на стадион БЕСПЛАТНЫМ - вот тогда это будет ПОДДЕРЖКА. А пока это за деньги - это не поддержка, а ТОВАР, ВЫ ТОВАР КОТОРЫЙ МЫ ПОКУПАЕМ ИЛИ НЕ ПОКУПАЕМ!:face_with_symbols_over_mouth:

    18.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Эти убогие регулярно вам зад надирают!Кстати скоро будет еще один акт сего!))))

    18.11.2025

  • Илья858

    Гусев в прошлом сезоне хорошо Динамо принял и вёл. Только перед Краснодаром ненужные понты пустил.

    18.11.2025

  • Ilya Gudman

    вам убогим , только и остается верить ))

    18.11.2025

  • Ilya Gudman

    Неа , не верю , этот обещал в прошлом сезоне победу над Краснодаром , а раз спиздевши , не в почете )) Динамо Махачкала сделайтей это московское дно ,а мы только порадуемся

    18.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    А 6ого выясним,чей И.О. круче!)

    18.11.2025

  • shpasic

    Гусь Валере не товарищ

    18.11.2025

  • blue-white!

    Теперь можно и сходить, шансы на победу появились...

    18.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Ролан Гусев
    Футбол
    РПЛ
    ФК Динамо (Махачкала)
    ФК Динамо (Москва)
    Читайте также
    ЦАХАЛ нанесла удар по полигону ХАМАС на юге Ливана
    Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
    СМИ узнали о планах Фидана сообщить России итоги визита Зеленского
    Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
    Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
    Экс-владелец «Спартака» приобрел виллу во Франции за $87 млн
    Популярное видео
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    Дилемма «Спартака»: свой или чужой? Кто должен стать новым главным тренером красно-белых
    Агент Нино опроверг информацию о желании бразильца покинуть «Зенит»
    Источник: Гонду хочет перейти из «Зенита» в «Ривер Плейт»
    Не более двух в штабе: Дегтяреву предложили ввести лимит на иностранных тренеров в клубах РПЛ
    «Локомотив» — «Краснодар»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
    «Спартак» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя