Ролан Гусев обратился к болельщикам «Динамо» после отставки Карпина

18 ноября, 16:15
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев выступил с обращением к болельщикам перед матчем бело-голубых против махачкалинского «Динамо» в 16-м туре РПЛ.
«Дорогие болельщики, нам очень нужна ваша поддержка в матче с «Динамо» Махачкала. Мы приложим все силы, чтобы оправдать ваши ожидания. Приходите на «ВТБ Арену» в воскресенье в 17.30», — сказал Гусев в видео, которое опубликовала пресс-служба «Динамо».
17 ноября «Динамо» объявило об отставке Валерия Карпина, который возглавил команду летом 2025 года.
После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.
Кариока_двойка.
Дорогие болельщики, я долго ждал этого момента, и наконец дождался. Все мои подсказки главному тренеру, были искренне направлены на приближение этого момента. Теперь нас никто не остановит.
19.11.2025
Lars Berger
А он сейчас не перебежит в ЦСКА, как в 2002-м? Есть уверенность?
18.11.2025
100% Верняки!!
18.11.2025
Динамов
Гусев, а нам было нужна победа в матче с Краснодаром, который ты безвольно и безидейно проSрал! Так что прежде чем клянчить поддержку - отмени фанайди и сделай вход на стадион БЕСПЛАТНЫМ - вот тогда это будет ПОДДЕРЖКА. А пока это за деньги - это не поддержка, а ТОВАР, ВЫ ТОВАР КОТОРЫЙ МЫ ПОКУПАЕМ ИЛИ НЕ ПОКУПАЕМ!:face_with_symbols_over_mouth:
18.11.2025
ЗГ из БАНИ
Эти убогие регулярно вам зад надирают!Кстати скоро будет еще один акт сего!))))
18.11.2025
Илья858
Гусев в прошлом сезоне хорошо Динамо принял и вёл. Только перед Краснодаром ненужные понты пустил.
18.11.2025
Ilya Gudman
вам убогим , только и остается верить ))
18.11.2025
Ilya Gudman
Неа , не верю , этот обещал в прошлом сезоне победу над Краснодаром , а раз спиздевши , не в почете )) Динамо Махачкала сделайтей это московское дно ,а мы только порадуемся
18.11.2025
ЗГ из БАНИ
А 6ого выясним,чей И.О. круче!)
18.11.2025
shpasic
Гусь Валере не товарищ
18.11.2025
blue-white!
Теперь можно и сходить, шансы на победу появились...
18.11.2025