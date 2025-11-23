Ролан Гусев: «У Осипенко все нормально. Рассчитываем на него»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев объяснил, почему защитник Максим Осипенко не сыграл в матче 16-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (3:0).

— Вернется ли Миранчук до зимней паузы?

— Да, он уже скоро начнет тренироваться в общей группе.

— Максим Осипенко сегодня не вышел. Что с ним?

— У Макса все нормально. Мы рассчитываем на него. Под сегодняшнего соперника была выбрана такая пара защитников.

— Есть ли амбиции стать главным тренером команды?

— Конечно, они есть.

«Динамо» провело первый матч после отставки Валерия Карпина. Бело-голубые прервали 4-матчевую серию без побед в РПЛ и с 20 очками поднялись на девятое место.