Ролан Гусев: «У Осипенко все нормально. Рассчитываем на него»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев объяснил, почему защитник Максим Осипенко не сыграл в матче 16-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (3:0).
— Вернется ли Миранчук до зимней паузы?
— Да, он уже скоро начнет тренироваться в общей группе.
— Максим Осипенко сегодня не вышел. Что с ним?
— У Макса все нормально. Мы рассчитываем на него. Под сегодняшнего соперника была выбрана такая пара защитников.
— Есть ли амбиции стать главным тренером команды?
— Конечно, они есть.
«Динамо» провело первый матч после отставки Валерия Карпина. Бело-голубые прервали 4-матчевую серию без побед в РПЛ и с 20 очками поднялись на девятое место.
