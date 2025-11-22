Сегодня, 16:24
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал о желании возглавить команду на постоянной основе.
— Стало ли неожиданным для вас уже второе за последние полгода назначение исполняющим обязанности главного тренера?
— Это всегда неожиданно. Когда пошли плохие результаты и началась шумиха, мы понимали, что может быть все, что угодно.
Наверное, стать главным тренером на постоянной основе и надолго — это мечта любого коренного динамовца. Я вырос в динамовской академии и как игрок состоялся тоже здесь. Поэтому остаться здесь работать тренером — это мечта, — цитирует Гусева пресс-служба клуба.
Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Валерия Карпина в ноябре. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.
Zhenya Komarov
Посмотрим через сколько скажите вали на из клуба)))
22.11.2025
Derbist
Удачи!
22.11.2025
Mr T
Давай,мы ждём тебя без ио!
22.11.2025