Ролан Гусев: «Игра «Динамо» получилась рваной. Все проанализируем»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал победу команды над махачкалинским «Динамо» (3:0) в 16-м туре РПЛ.

— Вы вернули болельщикам надежду. Выбор такого состава и вратаря с чем связаны?

— Шли на такой осознанный риск. Перенасытили атаку. Рассчитывали на двух нападающих. Это сработало. Игра получилась рваной. Все проанализируем. У нас три хороших вратаря, но мое мнение и тренера вратарей было таковым, что выбрали Лунева.

— Что свое внесли в игру команды?

— Мы понимаем, что за такой короткий период кардинально поменять что-то сложно. Несмотря на то, что мы вышли в атакующем составе, мы планировали строго играть в обороне. Все должны качественно работать в защите. Этому уделяли время.

— Вы пришли второй раз в качестве и.о. Был ли разговор о возможности назначения вас в качестве полноценного тренера?

— Разговора не было. Степашин сделал заявление, но повторюсь, что мы прекрасно понимаем ситуацию в турнирной таблице. Надо побеждать в каждом матче. Других вариантов нет. Остальные вопросы не ко мне.

— Что понравилось и не понравилось?

— Я думал, что мы сыграем агрессивнее в атаке и создадим больше моментов. Думал, что будем больше доминировать. Я прекрасно понимал, что результат был важен. Иногда надо играть не на красоту. Игроки чуть-чуть нервничали и переживали. И много было атакующих футболистов, но больше переживали за свои ворота. Ошибки были из-за глупых поперечных передач. Надо проанализировать эти моменты.

Московское «Динамо» провело первый матч после отставки Валерия Карпина. Бело-голубые прервали 4-матчевую серию без побед в РПЛ и с 20 очками поднялись на девятое место.