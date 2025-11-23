Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:08

Ролан Гусев: «Игра «Динамо» получилась рваной. Все проанализируем»

Федор Носов

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал победу команды над махачкалинским «Динамо» (3:0) в 16-м туре РПЛ.

— Вы вернули болельщикам надежду. Выбор такого состава и вратаря с чем связаны?

— Шли на такой осознанный риск. Перенасытили атаку. Рассчитывали на двух нападающих. Это сработало. Игра получилась рваной. Все проанализируем. У нас три хороших вратаря, но мое мнение и тренера вратарей было таковым, что выбрали Лунева.

— Что свое внесли в игру команды?

— Мы понимаем, что за такой короткий период кардинально поменять что-то сложно. Несмотря на то, что мы вышли в атакующем составе, мы планировали строго играть в обороне. Все должны качественно работать в защите. Этому уделяли время.

— Вы пришли второй раз в качестве и.о. Был ли разговор о возможности назначения вас в качестве полноценного тренера?

— Разговора не было. Степашин сделал заявление, но повторюсь, что мы прекрасно понимаем ситуацию в турнирной таблице. Надо побеждать в каждом матче. Других вариантов нет. Остальные вопросы не ко мне.

— Что понравилось и не понравилось?

— Я думал, что мы сыграем агрессивнее в атаке и создадим больше моментов. Думал, что будем больше доминировать. Я прекрасно понимал, что результат был важен. Иногда надо играть не на красоту. Игроки чуть-чуть нервничали и переживали. И много было атакующих футболистов, но больше переживали за свои ворота. Ошибки были из-за глупых поперечных передач. Надо проанализировать эти моменты.

Московское «Динамо» провело первый матч после отставки Валерия Карпина. Бело-голубые прервали 4-матчевую серию без побед в РПЛ и с 20 очками поднялись на девятое место.

1

  • 100%_Инсайды_

    Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    23.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Ролан Гусев
    ФК Динамо (Махачкала)
    ФК Динамо (Москва)
    Читайте также
    Стала известна причина драки между болельщиками «Спартака» и фанатом ЦСКА
    Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
    Индийский магнат Миттал покинул Британию из-за налоговой реформы
    Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
    Теннисист Себастьян Корда женится на дочери обладателя «Золотого мяча»
    Пушков заявил о желании ЕС сорвать план США по урегулированию на Украине
    Популярное видео
    «Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
    «Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
    «Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    Тюкавин — о голе: «Побольше бы таких моментов, может быть, было бы больше голов»
    «Локомотив» — «Краснодар»: видео голов матче 16-го тура РПЛ
    Ролан Гусев: «У Осипенко все нормально. Рассчитываем на него»
    «Локомотив» — «Краснодар»: Аугусто сравнял счет спустя четыре минуты
    «Локомотив» принимает «Краснодар» — Дуглас Аугусту сравнял счет: онлайн-трансляция матча РПЛ
    «Локомотив» — «Краснодар»: Руденко открыл счет в матче
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя