Ролан Гусев: «Когда ты становишься тренером, то понимаешь, что Газзаев многое делал правильно»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев рассказал о своих взаимоотношениях с экс-главным тренером московского клуба Валерием Газзаевым.

«Когда ты становишься тренером, то понимаешь, что Газзаев многое делал правильно. Будучи футболистом, я протестовал, мне казалось, что он делает что-то не так, но с годами, когда ты все это вспоминаешь и анализируешь, то понимаешь, что Газзаев не просто так добивался больших побед», — цитирует Гусева Metaratings.ru.

После 22 туров РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Газзаев возглавлял армейцев с 2001 по 2003-й год и с 2004