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Сегодня, 13:26

Ролан Гусев: «Когда ты становишься тренером, то понимаешь, что Газзаев многое делал правильно»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев рассказал о своих взаимоотношениях с экс-главным тренером московского клуба Валерием Газзаевым.

«Когда ты становишься тренером, то понимаешь, что Газзаев многое делал правильно. Будучи футболистом, я протестовал, мне казалось, что он делает что-то не так, но с годами, когда ты все это вспоминаешь и анализируешь, то понимаешь, что Газзаев не просто так добивался больших побед», — цитирует Гусева Metaratings.ru.

После 22 туров РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Газзаев возглавлял армейцев с 2001 по 2003-й год и с 2004

Источник: https://metaratings.ru/news/gusev-gazzaev-pravilno-delal-chto-stavil-v-sostav-krasicha-a-ne-menya-242698/
Ролан Гусев
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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