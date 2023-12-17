Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:18

Гусев: «Не думаю, что Тюкавин хочет в «Зенит», ЦСКА или «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Помощник главного тренера «Динамо» Ролан Гусев высказался о будущем форварда бело-голубых Константина Тюкавина.

«Не думаю, что Костя сейчас хочет в «Зенит», ЦСКА или «Спартак». Все его планы связаны с «Динамо», все решения он принимает сам. Костя Тюкавин сейчас никуда уходить не собирается», — приводит слова Гусева Sport24.

В текущем сезоне 21-летний нападающий провел 23 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач. В начале декабря он продлил контракт с «Динамо» до лета 2028 года.

Источник: Sport24
Ролан Гусев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Константин Тюкавин
2
Обсудить
Читайте также
Сборная России 25 победила Казахстан и выиграла Кубок Первого канала
Костомаров подробно рассказал о болезни и жизни после ампутации
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
Путин назвал «полной чушью» заявления о возможном нападении РФ на НАТО
Путин рассказал, как встретит Новый год
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Пловчиха Сорокина надеется, что «Краснодар» станет чемпионом РПЛ

Ларин прокомментировал возможное возвращение к системе «весна-осень»