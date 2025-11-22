Видео
Сегодня, 17:13

Гусев — о Карпине в «Динамо»: «Моуринью в одной команде выигрывает Лигу чемпионов, а в другой ничего не может сделать»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос о причинах неудачи Валерия Карпина в московском клубе.

«Понятно, что Валерий не хотел, чтобы все так сложилось. Он хотел как лучше, и где-то раньше в его других командах это работало. Я имею в виду его подготовку, принципы, требования. Мы видим, что так бывает и у других тренеров: Моуриньо приходит в одну команду и выигрывает Лигу чемпионов, а в другой ничего не может сделать, и его увольняют после пятого-шестого тура. Это футбол: так бывает, когда твои принципы и требования где-то работают, а где-то нет», — цитирует Гусева пресс-служба клуба.

Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Валерия Карпина в ноябре. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ФК «Динамо» (Москва)
