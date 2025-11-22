Сегодня, 17:13
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос о причинах неудачи Валерия Карпина в московском клубе.
«Понятно, что Валерий не хотел, чтобы все так сложилось. Он хотел как лучше, и где-то раньше в его других командах это работало. Я имею в виду его подготовку, принципы, требования. Мы видим, что так бывает и у других тренеров: Моуриньо приходит в одну команду и выигрывает Лигу чемпионов, а в другой ничего не может сделать, и его увольняют после пятого-шестого тура. Это футбол: так бывает, когда твои принципы и требования где-то работают, а где-то нет», — цитирует Гусева пресс-служба клуба.
Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Валерия Карпина в ноябре. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.
Millwall82
у Карпина 0 титулов, какая ЛЧ? 2 серебра мясных. Последнее аж 13 лет назад. Как и последний относительный успех Валеры.
22.11.2025
Инсайды на Футбол/
Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
22.11.2025