Ролан Гусев — о золотом матче ЦСКА — «Локомотив» в 2002 году: «До сих пор помню, что не реализовал выход один на один»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев вспомнил о золотом матче против «Локомотива» в 2002 году.

«До сих пор помню, что не реализовал выход один на один на 90-й минуте. Хотя мог падать, Лекхето меня придерживал за футболку. Мы спокойно готовились к матчу, понимали его значение, но не получилось победить. Но в следующем году мы стали чемпионами», — сказал Гусев.

ЦСКА и «Локомотив» набрали по 66 очков в сезоне-2002 Чемпионата России, разделив первое место. Согласно регламенту, команды провели золотой матч, в котором победили железнодорожники (1:0).