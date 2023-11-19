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Ролан Гусев — о золотом матче ЦСКА — «Локомотив» в 2002 году: «До сих пор помню, что не реализовал выход один на один»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев вспомнил о золотом матче против «Локомотива» в 2002 году.

«До сих пор помню, что не реализовал выход один на один на 90-й минуте. Хотя мог падать, Лекхето меня придерживал за футболку. Мы спокойно готовились к матчу, понимали его значение, но не получилось победить. Но в следующем году мы стали чемпионами», — сказал Гусев.

ЦСКА и «Локомотив» набрали по 66 очков в сезоне-2002 Чемпионата России, разделив первое место. Согласно регламенту, команды провели золотой матч, в котором победили железнодорожники (1:0).

Ролан Гусев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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