Гусев: «Тюкавин со Смоловым всегда гармонично смотрятся. У них есть взаимопонимание»

Экс-футболист «Динамо» Ролан Гусев в разговоре с «СЭ» высказался о результативности нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Почему Тюкавин улучшил свою результативность? Он просто хорошо работает на тренировках, потом выходит на игру и забивает. Секретов никаких нет. То, что от него требует Марцел, он это и делает. Со Смоловым они всегда гармонично смотрятся, у них есть взаимопонимание», — сказал Гусев «СЭ».

Тюкавин забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи за «Динамо» в 15 матчах чемпионата России.