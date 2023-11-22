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Сегодня, 17:47

Гусев: «Тюкавин со Смоловым всегда гармонично смотрятся. У них есть взаимопонимание»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-футболист «Динамо» Ролан Гусев в разговоре с «СЭ» высказался о результативности нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Почему Тюкавин улучшил свою результативность? Он просто хорошо работает на тренировках, потом выходит на игру и забивает. Секретов никаких нет. То, что от него требует Марцел, он это и делает. Со Смоловым они всегда гармонично смотрятся, у них есть взаимопонимание», — сказал Гусев «СЭ».

Тюкавин забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи за «Динамо» в 15 матчах чемпионата России.

Ролан Гусев
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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