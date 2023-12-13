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Сегодня, 14:30

Гусев — о преемнике Акинфеева: «Это самая сложная роль в футболе»

Ролан Гусев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер молодежного состава ЦСКА Ролан Гусев в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» высказался о том, каково будет голкиперу армейцев, который через какое-то время сменит Игоря Акинфеева.

Гусев работал со вторым вратарем ЦСКА Владиславом Торопом в дубле армейцев.

«Когда-то все равно Игорь закончит, это понятно, — сказал Гусев. — И это, наверное, будет самая тяжелая и самая сложная позиция на футбольном поле. Потому что обязательно будут сравнения, а Игорь планку высоко задрал. Будет сложновато. Что касается Славы, то это большой профессионал. Он всегда на максимуме работает в тренировочном процессе. И всегда выкладывается — будь он в молодежке или в основной команде, не имеет значения».

Игорь Акинфеев празднует победу в&nbsp;Кубке УЕФА с&nbsp;командой. «Акинфеев. 20-й сезон». Эпизод пятый: Кубок УЕФА, серебряная гонка, преемник

13 декабря на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован пятый эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть пятую серию

Владислав Тороп
Игорь Акинфеев
Ролан Гусев
ФК ЦСКА (Москва)
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