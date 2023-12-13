Гусев — о преемнике Акинфеева: «Это самая сложная роль в футболе»

Бывший главный тренер молодежного состава ЦСКА Ролан Гусев в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» высказался о том, каково будет голкиперу армейцев, который через какое-то время сменит Игоря Акинфеева.

Гусев работал со вторым вратарем ЦСКА Владиславом Торопом в дубле армейцев.

«Когда-то все равно Игорь закончит, это понятно, — сказал Гусев. — И это, наверное, будет самая тяжелая и самая сложная позиция на футбольном поле. Потому что обязательно будут сравнения, а Игорь планку высоко задрал. Будет сложновато. Что касается Славы, то это большой профессионал. Он всегда на максимуме работает в тренировочном процессе. И всегда выкладывается — будь он в молодежке или в основной команде, не имеет значения».

13 декабря на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован пятый эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть пятую серию