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Ролан Гусев: «Вагнер Лав, Карвальо, Жо сильнее Малкома, Клаудиньо и Вендела»

Алина Савинова
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Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев сравнил уровень своих бразильских одноклубников с нынешними легионерами петербургского «Зенита».

— После победы в Кубке УЕФА Евгений Гинер ставил цель для ЦСКА выиграть Лигу чемпионов. На ваш взгляд, в каком году был сильнейший ЦСКА в истории?

— В 2005 году, — приводит Metaratings.ru слова Гусева.

— Газзаев не так давно сказал, что его бразильцы в ЦСКА были сильнее нынешних в «Зените». Согласны?

— Я согласен с Валерием Георгиевичем. Вагнер Лав, Карвальо, Жо сильнее Малкома, Клаудиньо и Вендела.

— Как уживался русскоговорящий костяк команды с бразильским?

— Да отлично, у нас всегда был дружный и хороший коллектив. Все друг за друга. Может быть, мы после игр и тренировок не все вместе проводили время, но что касается футбольного поля — всегда были единым целым.

Гусев играл за ЦСКА с 2002 по 2007 год. В составе московской команды он стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка страны и победителем Кубка УЕФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/gusev-vagner-lav-karvalo-zho-silnee-malkoma-klaudino-i-vendela-242708/
Ролан Гусев
Футбол
ФК Зенит
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