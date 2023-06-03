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РПЛ

Сегодня, 10:10

«Рома» не заинтересована в покупке полузащитника «Зенита» Вендела

Микеле Антонов
Корреспондент
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», итальянская «Рома» не планирует покупать полузащитника «Зенита» Вендела.

«У нас нет информации о том, что «Рома» заинтересована в приобретении Вендела», — сказал «СЭ» источник, близкий к клубу.

25 мая стало известно, что игрок был не против покинуть «Зенит» летом и перейти в «Рому». Об этом сообщило издание La Gazzetta dello Sport со ссылкой на свои источники.

Позднее агент Вендела Тьяго Рибейро заявил «СЭ», что ничего не знает об интересе итальянского клуба к бразильцу.

Вендел перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в октябре 2020 года. В сезоне-2022/23 25-летний бразилец забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.

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